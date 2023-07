Azienda agricola RaveraBio: un nuovo importante riconoscimento per la produzione e trasformazione dei fiori eduli (Foto)

Grande successo anche quest'anno per il Bistrot dell'Ulivo (Spremitura a freddo, pensieri in libertà), la riflessione seriosa e scanzonata che ogni anno riunisce a Badalucco, in valle Argentina, numerosi nomi del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria, della cultura, del giornalismo.

Chiamati da Franco e Rossella Boeri Roi, frantoiani e organizzatori dell'evento, gli ospiti hanno dibattuto un tema interessante, "La Liguria dell'estremo ponente, prospettive di sviluppo legate al fenomeno del turismo agricolo".

In molti hanno risposto all'appello di Franco e Rossella, c'erano Neri Marcorè, Michele Serra, Stefano Boeri, Maurizio Di Maggio, Fulvio Gazzola, Matteo Orengo, Giua & Gianni Martini, Giuseppe Noto, Walter Lagorio, Giovanna Zucconi, Mauro Pagani, Gigi Garanzini, Pietro Galeotti. Presente anche Antonio Ricci, particolarmente soddisfatto per l'attestato di stima che è stato consegnato a due suoi concittadini, Silvia e Marco Ravera dell’Azienda agricola RaveraBio d’Albenga.

Un’azienda storica, di famiglia, che dal 1963 si occupa dei pregiati ortaggi di Albenga, poi di piante aromatiche e di fiori eduli. Dal 2000 l’intera azienda è certificata bio e produce piante aromatiche totalmente prive di qualsiasi residuo chimico, tra cui il pregiato basilico genovese. Petali, foglie e steli sono disponibili in tutte le stagioni dell’anno per essere utilizzati in cucina. Oltre alla produzione e alla vendita, con grande passione e impegno Silvia ha dato vita anche a una collaborazione con chef e pasticceri per creare piatti nuovi e squisiti.

"Quest'anno abbiamo deciso di aprire lo sguardo e di consegnare l'attestato di stima del Bistrot dell'Ulivo a un'azienda dell'albenganese - ha spiegato Rossella Boeri - un'azienda bellissima, che ha trovato un modo innovativi di creare qualcosa di nuovo, con i fiori eduli. Ha il merito di esser riuscita a trasformare questo fiore, creando direttamente prodotti, come composte, succhi, ketchup con il fiore di begonia".

Grande emozione ha suscitato l’intervento di Silvia Ravera: "Ascoltare, raccogliere e condividere idee, progetti di giovani e di donne è l’essenza del nostro risultato. Il Bistrot dell'Ulivo ha colto in pieno il significato del nostro lavoro. Siamo agricoltori da generazioni, ma abbiamo innovato con il progetto delle piante aromatiche biologiche. Il successivo lavoro con gli chef e i pasticceri ci ha permesso di pensare al prodotto trasformato".

Il Bistrot dell'Ulivo - tra freddure, battute, considerazioni e confessioni - dal 2010 è un evento aperto a tutti che induce a riflettere, all'ombra delle piante secolari, circa le difficoltà dell'agricoltura in generale e nel ponente ligure in particolare, e valorizza i giovani che proseguono le tradizioni famigliari o tornano a fare agricoltura.