Albenga, completata l’asfaltatura di via Piave (FOTO)

Dopo la riasfaltatura di via Nino Bixio e di via Michelangelo sono terminati gli interventi previsti su via Piave previsti dal secondo lotto del Piano Asfalti del comune di Albenga da oltre un milione e mezzo.

Il primo lotto è già stato completato con l’asfaltatura di via Martiri della Foce mentre il secondo lotto si completerà con l’asfaltatura di via del Molino, Piazza Petrarca, viale Martiri e via degli Orti.

"Attraverso il piano asfalti da un milione e mezzo di euro stiamo intervenendo su diverse zone della città, dalle frazioni a Vadino passando per il centro e i tratti di strada che presentavano maggiore problematicità in città - spiega il vicesindaco Alberto Passino - Ricordo che già negli scorsi anni abbiamo dedicato una particolare attenzione alle frazioni ascoltando le richieste dei nostri concittadini e pensando a una programmazione che prenda in considerazione tutta la città".

"Per quel che concerne il secondo lotto del piano asfalti, sottolineo che è terminata la riasfaltatura di in via Piave a Vadino e sono previste lavorazioni su viale Martiri (dopo la stagione estiva per limitare i disagi al traffico), via degli Orti, via del Molino e Controviale di Piazza Petrarca - prosegue - Non solo, infatti, al di fuori del piano asfalti, stiamo intervenendo su via Trieste gravemente danneggiata dalle radici delle magnolie e via Papa Giovanni (sia marciapiedi che asfalti) danneggiata dai pini".

"Abbiamo riasfaltato anche un tratto di via Einaudi, per cui è già in programma un secondo lotto, e siamo intervenuti sulla via che porta a Cenesi attraverso il ripristino e consolidamento del muro di contenimento ivi presente e la regimazione delle acque (opera da 36mila euro)", conclude Passino.