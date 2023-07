Savona, solo un'offerta per i cinque stalli del Mercato civico messi a bando

E' solo una l'offerta presentata in seguito al bando del Comune che rendeva disponibili cinque stalli del mercato civico, uno dei quali destinato alle organizzazioni del commercio equo e solidale, certificate e iscritte nell'elenco regionale e un altro per portatori di handicap.

Tra i criteri fissati dall'amministrazione per acquisire maggior punteggio c'erano la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, a Denominazione Comunale (De.Co) o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche con degustazioni ed eventi, la fornitura di ulteriori servizi, come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio, forme speciali e innovative di vendita e qualità architettonica dell'allestimento.

La messa a bando dei cinque stalli liberi fa parte del piano di rilancio del mercato coperto di via Giuria da parte del Comune ma, in questa seconda tranche di proposte sembra non aver trovato la risposta che forse ci si aspettava. Attualmente sono 15 gli operatori, sui 20 posti totali disponibili. Per il rilancio del civico Plalazo Sisto Palazzo Sisto ha puntato sull'immagine coordinata e nuovi servizi per il rilancio del mercato che nei mesi scorsi ha visto entrare i due nuovi operatori: Beigua Store, rivendita di prodotti tipici del Beigua e il Birrificio dell'Alta.