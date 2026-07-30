La Vecchia Albenga APS consegna 4.500 euro alla Croce Bianca: il ricavato della Cena in Bianco a sostegno della pubblica assistenza

Si è svolta oggi, giovedì 30 luglio, alla presenza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, la consegna del ricavato della Cena in Bianco organizzata dall'associazione Vecchia Albenga APS.

L'iniziativa ha permesso di raccogliere 4.500 euro, interamente devoluti alla P.A. Croce Bianca di Albenga. L'assegno è stato consegnato al presidente della pubblica assistenza, Dino Ardoino, nel corso di un momento di incontro che ha voluto sottolineare il valore della solidarietà e dell'impegno condiviso per la comunità.

Il presidente della Vecchia Albenga APS, Giuseppe Rossi, afferma: "Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Cena in Bianco, al Ristorante Scola per la preziosa collaborazione e all'Amministrazione comunale che ha sostenuto l'iniziativa. Per l'occasione, il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali si sono messi a disposizione trasformandosi simbolicamente in camerieri, servendo ai tavoli con spirito di servizio, solidarietà e tanta allegria. Un ringraziamento va inoltre agli sponsor e a tutte le persone che, con il loro impegno, hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata. Ci teniamo a sottolineare che l'intero ricavato della Cena in Bianco viene devoluto alla Croce Bianca di Albenga, una realtà che svolge un servizio fondamentale e di straordinaria importanza per tutto il territorio."

Il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino, ha voluto ringraziare l'associazione per il gesto di vicinanza e generosità: "Ringraziamo l'associazione Vecchia Albenga per la vicinanza e la generosità che, ancora una volta, ha voluto riservarci. Ci uniamo nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'evento e quanti, a vario titolo, si sono adoperati per l'organizzazione e la buona riuscita della serata. Un'iniziativa che rappresenta per noi un aiuto importante dal punto di vista economico, ma che soprattutto ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore impegno il servizio a favore della nostra comunità di Albenga."

Il sindaco Riccardo Tomatis ha colto l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento sia all'associazione Vecchia Albenga APS sia alla Croce Bianca di Albenga: "La Cena in Bianco è ormai un appuntamento che unisce convivialità, partecipazione e solidarietà. Desidero fare i complimenti alla Vecchia Albenga per l'ottima riuscita dell'evento benefico e per tutte le iniziative che porta avanti durante l'anno a favore della città. Un plauso altrettanto sentito va alla Croce Bianca di Albenga e, in particolare, ai suoi volontari, che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale con competenza, disponibilità e spirito di sacrificio. Sono esempi concreti di quanto il volontariato rappresenti una risorsa preziosa e insostituibile per la nostra comunità."



