Una camminata per dire no ai femminicidi e alla violenza di genere.

Telefono Donna organizza per martedì 18 luglio una fiaccolata per ricordare Deborah, Nadia e Danjela, vittime di femminicidio a Savona.

L’appuntamento è in piazza Pertini a partire dalle ore 20.30. A seguire un breve percorso per le vie del centro storico con l'arrivo previsto in piazza del Duomo.