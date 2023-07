Affidata all'ATL Cuneese la gestione dell'ufficio turistico di Garessio (Video)

Oggi, giovedì 13 luglio, nella centrale via Vittorio Emanuele II, il momento istituzionale con le autorità e il taglio del nastro con il sindaco, Ferruccio Fazio, l'assessore alla cultura Paola Carrara e l'assessore Pierandrea Camelia.

"L'ufficio turistico sarà la vetrina di tutto quello che il nostro territorio ha da offrire - ha detto il sindaco, Ferruccio Fazio - dai percorsi per il trekking, alle montagne per poi scoprire il Castello di Casotto. Abbiamo lavorato tanto per promuovere un turismo a 360°, pensiamo alla riapertura di Garessio 2000, che ha ampliato l'offerta anche al periodo estivo e poi, proprio questo fine settimana, aprirà anche la baita del Roccassone".

"L'ufficio turistico è uno strumento indispensabile per comunicare il nostro territorio - ha aggiunto l'assessore al turismo e alla cultura, Paola Carrara - e in questo senso abbiamo cercato di rinnovarci, facendo squadra con l'ATL del Cuneese che ci permetterà di fare rete con le numerose altre realtà del territorio".

"Una vallata punto di riferimento anche per chi arriva dalla Liguria - ha detto il consigliere regionale Mattero Gagliasso - con la nuova gestione del nuovo ufficio turistico si ampliano le possibilità per tutti i tipi di turismo in Valle Tanaro".