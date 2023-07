Savona, al mercato civico montati i condizionatori ma mancano i motori per farli funzionare e l'allaccio

"Dopo anni a boccheggiare e morire di caldo, pregustavamo il fresco quando il Comune ci ha messo l'impianto di condizionamento. Ora mancano i motori. Una beffa. E poi parlano di rilancio del mercato civico".

Cercano di prenderla con ironia ma sono anche affranti i commercianti del Mercato Civico di via Giuria.

Finalmente quest'anno è stato montato l'impianto di climatizzazione che, a quanto pare, non funzionerà fino ad agosto perché non sono ancora arrivati i motori per dare energia ai climatizzatori e non c'è ancora il nuovo impianto elettrico di maggiore potenza per sostenere l'impianto di climatizzazione.

“Come avere una bella macchina – dicono - ma senza la benzina per farla partire”.

Le temperature tropicali al Mercato civico sono cronaca ormai da anni come le proteste degli operatori che continuano a resistere.

Nel dicembre del 2020 la giunta Caprioglio aveva fatto una variazione di bilancio (per 240.00 euro) per stanziare le risorse per l'installazione di un impianto di condizionamento. Era stato poi avviato l'iter di progettazione, fino all'approvazione del progetto definitivo lo scorso anno, con la Giunta Russo.

A maggio sono partiti i lavori che però non sono ancora stati completati.

Infatti manca il motore che dovrebbe arrivare ad agosto. "Così ci è stato detto – spiegano alla macelleria Marcì – ma il caldo è adesso e non se ne può più, è impossibile lavorare in queste condizioni. C'era stato addirittura un periodo in cui le finestre erano sigillate. Ci è stato detto che i motori arriveranno ad agosto, ma a che cosa serve montare un impianto se poi non funziona?".

In questi giorni le temperature al civico avrebbero superato abbondantemente i 30 gradi , ma gli operatori vanno avanti lo stesso.

"Si muore dal caldo, come gli altri anni – dice Ezio Chionetti del Bar del Civico – speriamo che l'impianto parta presto e si possa lavorare in condizioni normali”.

“I problemi sono due – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – uno riguarda il motore e un secondo l'allaccio Enel dell'impianto che richiede maggiore potenza per il sistema di condizionamento. Abbiamo fatto richiesta a Enel lo scorso novembre, l'abbiamo rinnovata a inizio anno e sollecitata recentemente ma stiamo faticando terribilmente ad avere risposte”.