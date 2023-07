Savona, approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del canile comunale

E' di 105.233 euro l''investimento per i lavori di manutenzione straordinaria del canile comunale di via massa, attualmente gestito dalla Lega del cane. I 105.233 sono stati incassati in a seguito di vendita di immobile, il cui ricavato era destinato al canile del comune di Savona come disposto nel testamento olografo della persona deceduta, che ha pensato ai cani ospitati nella struttura comunale. La giunta di Palazzo Sisto ha approvato il progetto esecutivo, il prossimo passo sarà il bando per l'assegnazione dei lavori che avranno una durata prevista di 120 giorni (quattro mesi).

I lavori riguarderanno la realizzazione di una nuova area per lo sgambamento dei cani, uno spazio protetto all'interno del canile e alcuni interventi di manutenzione di carattere edile, come il risanamento dell’ambulatorio Asl separandolo fisicamente da un locale magazzino realizzando contro pareti in cartongesso, la realizzazione di una copertura in struttura metallica leggera con copertura in lamiera coibentata e posa di due luci esterne, una nuova recinzione ad altezza variabile ma comunque superiore a due metri, la posa di due cancelli pedonali.