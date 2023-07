Savona, via Nizza in arrivo tre semafori per regolare traffico di auto e pedoni

Sono tre i semafori che verranno sistemati in via Nizza dal Comune.

Il primo, per regolare sia la viabilità delle auto che dei pedoni verrà messo in Corso Vittorio Veneto, all'altezza dell'attraversamento pedonale delle scuole XXV Aprile. Per i pedoni il semaforo sarà a chiamata.

Il secondo semaforo sarà in via Nizza all'altezza della Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la viabilità di auto e biciclette, regolamentata con sistema semaforico a chiamata con azionamento da parte del personale del Comando dei vigili del fuoco.

Il terzo, sempre in Via Nizza, località Zinola all'altezza dell'attraversamento pedonale posto nei pressi della diramazione di collegamento con il Lungomare dei Ceramisti, a ponente della Chiesa di Zinola. Anche in questo caso il semaforo per i pedoni sarà a chiamata.

Ora che è stato completato il collaudo del fronte mare di via Nizza, compresa la ciclabile, i semafori vengono messi per garantire la sicurezza nell'attraversamento della strada in considerazione del notevole afflusso di pedoni sia residenti che legati al flusso turistico diretto agli arenili, e per garantire in condizioni di sicurezza la manovra di immissione nel flusso dei mezzi di soccorso della Caserma dei vigili del fuoco, in considerazione anche della presenza della pista ciclabile che vi si trova davanti.