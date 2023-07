Cisl, Anna Scarcella nuova rappresentante sindacale aziendale di First Cisl Liguria in Banco Desio

Anna Scarcella è stata eletta RSA di First Cisl del Banco di Desio nel capoluogo ligure.

Un ulteriore importante presidio sul territorio di First Cisl che, forte della rappresentatività e della rilevanza rivestita nell'ambito delle relazioni sindacali all'interno di Banco Desio, continuerà con ancor più forza nella propria opera di tutela di lavoratrici e lavoratori in questa realtà aziendale che, a seguito dell'operazione di acquisizione di sportelli da Bper Banca, conta oggi 24 sportelli in Liguria.

"Intraprendo questa avventura con grande entusiasmo - spiega Anna Scarcella -. Sono consapevole della responsabilità che comporta essere un punto di riferimento per la nostra sigla sindacale, First Cisl, importante all'interno del Banco Desio, in una piazza altrettanto importante come Genova. Allo stesso tempo, so di poter contare sul costante supporto sia della Struttura First Cisl aziendale sia di quella regionale. Sono dunque pronta a dare il mio contributo per affrontare al meglio le sfide che si presenteranno e a svolgere il mio ruolo nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori del Banco Desio, in coerenza con i valori della Cisl, all'interno di una squadra sindacale decisamente unita ed affiatata".