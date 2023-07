Schianto mortale nel sud della Sardegna: perde la vita una 60enne di Alassio

Fatale per una turista alassina un incidente verificatosi nel sud della Sardegna nella mattinata odierna, intorno alle 6.30, sulla Sp131 non molto lontano dal comune di Sanluri, dove in collisione sono entrate un'auto e una moto.

Su quest'ultima viaggiava la sessantenne di Alassio Maria Cristina Gioia, che si trovava in vacanza insieme al compagno. Se per lei non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, l'uomo è rimasto solamente ferito ed è stato quindi trasportato all'ospedale Brotzu dal 118 in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le prime ricostruzioni degli agenti della Polstrada e dei carabinieri intervenuti sul posto, secondo quanto riferiscono i colleghi sardi, la moto sarebbe stata tamponata dall'auto che si stava muovendo a forte velocità.