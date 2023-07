Albenga torna nel Medioevo con il Palio Storico (FOTO e VIDEO)

Si è tenuto quest’oggi, nella prestigiosa sala della torre civica del comune di Albenga la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del Palio Storico di Albenga. Oltre a quanto già presentato nei giorni scorsi, sono state svelate le novità relative alla gara della storicità dei quartieri e il nuovo gioco della sassaiola.

Presentato dall’assessore Vannucci e donato all’associazione Rievocatori Ingauni il primo arco utilizzato nella gara della prima edizione del Palio dei Rioni 2010. All'evento hanno preso parte anche il primo cittadino Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino e il consigliere regionale Stefano Mai.

"Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto e il contributo concesso per questa edizione, unitamente al ringraziamento a Regione Liguria per il patrocinio. Sono tante le parti in gioco che ringrazio, i quartieri per l’impegno profuso nella realizzazione dei loro progetti per i quali si stanno sicuramente impegnando molto al fine di rendere sempre più storico l’evento, i capitani e tutti i giocatori per gli allenamenti e le nuove sfide che faranno sognare la piazza, anche con il nuovo gioco della sassaiola. Ringrazio anche l’assessore Vannucci per aver voluto donare il primo arco (giocattolo) utilizzato nella prima edizione del Palio nel lontano 2010. Entrerà a far parte della storia e della collezione di cimeli e attrezzature che anno dopo anno arricchiscono le nostre dotazioni", commenta Nicoletta Bellando, presidente dei Rievocatori Ingauni.

Sono stati poi presentati nel dettaglio i quattro progetti di rievocazione dei quartieri introdotti dal responsabile Nicolò Staricco che successivamente ha anche illustrato i due momenti culturali presenti nella quattro giorni dedicata al medioevo con le conferenze a cura di Federico Marangoni (intervenuto anche virtualmente con un videomessaggio), Viviana Moretti e lo stesso responsabile Nicolò Staricco. Tutti gli incontri si svolgeranno all’auditorium San Carlo in collaborazione con Comune di Albenga, Fondazione Oddi e Mway Communication & Events.

Passando ai giochi del Palio, e le relative attività, prende la parola il responsabile dei giochi del Palio Storico, Giacomo di Gangi, che dichiara: "Desidero innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale di Albenga, la presidente Nicoletta Bellando e tutto il Direttivo dei Rievocatori Ingauni, i quattro quartieri con le loro Presidenti e i Capitani coi quali ho collaborato fattivamente per tutti gli ultimi 10 mesi. Per ultimo, ma non per importanza il presidente Igor Vecchio della sezione di Albenga dell’Associazione Italiana Arbitri e di tutto il Direttivo cui appartengo per aver rinnovato la collaborazione con il Palio Storico per la direzione dei giochi".

"Quest’anno i miei colleghi, in meno di 24 ore, hanno riempito ogni casella per la messa a disposizione di questo evento che è ormai parte della nostra attività ricreativa estiva, in attesa dell’inizio dei campionati che dirigiamo in Liguria e in tutta Italia".

"Per i giochi quest’anno confermeremo i tre grandi classici della tradizione del nostro Palio: il Tiro con l’arco che sarà organizzato anche quest’anno dall’associazione culturale “Compagnia d’Arme Luporum Filii” guidata dal Presidente Michele Agostini nell’area esterna del plesso scolastico delle Paccini poco fuori le mura. Il gioco della “Famiglia medievale va alla vendemmia“ che è una classica staffetta a squadre dove i vari componenti della famiglia dovranno posizionare e spostare diversi oggetti nel corretto ordine e nel minor tempo possibile. Il tiro alla fune che è la vera anima del tifo dei quartieri e di tutti gli spettatori nel cuore di piazza S. Michele e qui auguro ai Capitani, semplicemente, che vinca il più forte".

"La novità di quest’anno sarà la Sassaiola che è un antico gioco popolare che ricorda le goliardiche battaglie a palle di neve. Il gioco vedrà i quartieri alternarsi come per gli altri giochi all’interno del campo di piazza S. Michele con l’obiettivo di colpire i propri avversari con dei piccoli sacchetti di farina: ogni volta che un giocatore verrà colpito sarà escluso dal campo. Due giocatori per ogni quartiere, e uno di supporto all’esterno che si occuperà di rifornire i propri compagni dei proiettili, si sfideranno in tre rapide manches consecutive e vincerà il Quartiere che otterrà il maggior numero di vittorie e riuscirà a eliminare per primo i due giocatori avversari per ogni singola gara", conclude Giacomo di Gangi.

Nel corso dell'evento è stato presentato anche il Gran Banchetto Medievale, realizzato quest’anno in collaborazione con OttoFood Albenga, in programma lunedì 27 luglio dalle ore 20.00.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito www.paliostoricoalbenga.it e www.rievocatoriingauni.it e www.scoprialbenga.it e sui canali social ufficiali dell’evento @paliostoricoalbenga (Facebook - Instagram - TikTok).

Il “Palio Storico di Albenga” è organizzato dal comune di Albenga, dall’A.P.S. Rievocatori Ingauni, Quartiere San Giovanni, Quartiere San Siro, Quartiere Sant’Eulalia e Quartiere Santa Maria, Mway Communication & Events e il Caffè Letterario Ai Giardinetti.