A.R.I.A. smentisce l'avvistamento UFO a Genova: "Era un gabbiano" (FOTO)

L'associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.) smentisce categoricamente il presunto avvistamento di un UFO nei cieli di Sestri Ponente. Angelo Maggioni, fondatore dell'associazione composta da ingegneri aerospaziali, ex appartenenti alle forze dell'ordine ed ex membri dell'Aeronautica Militare Italiana (AMI), ha esposto prove convincenti che smontano tale affermazione.

"Nessun oggetto volante non identificato ha attraversato l'aeroporto di Genova - spiega l'ufologo investigatore savonese Maggioni - In caso contrario, i sistemi di controllo dello scalo, come il radar, lo avrebbero rilevato immediatamente, comportandone la chiusura per garantire la sicurezza dei decolli in corso.

"Un'attenta analisi frame per frame dell'immagine avvistata ha permesso di risolvere facilmente l'enigma. L'oggetto di dimensioni ridotte (massimo una quarantina di centimetri), è stato individuato davanti a un palo illuminante del parcheggio o della strada di accesso all'aeroporto. Inoltre, uno zoom eseguito prima del passaggio dell'oggetto ha distorto la profondità di campo, facendo apparire un gabbiano di passaggio più grande e veloce di quanto realmente fosse".

"È risaputo che a Genova, specialmente nelle zone circostanti l'aeroporto, sono presenti numerosi gabbiani. L'analisi condotta dall'A.R.I.A., utilizzando il programma forense di analisi chiamato AMPED, ha confermato senza ombra di dubbio che l'oggetto avvistato è di dimensioni ridotte (contrassegnato dal numero 1) e presenta una scia di movimento (numero 2) che, come evidenziato nella diapositiva, non è consistente, solida o compatta, non potendo quindi essere associata a un oggetto reale".

"Sulla base di queste evidenze, l'associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.) può affermare con certezza che l'oggetto avvistato era un gabbiano. Nonostante una leggera incertezza sulla specie esatta dell'uccello, l'esperienza nel campo dell'ingegneria aerospaziale dei membri di A.R.I.A., unita alle testimonianze del presidente dell'associazione, originario di Savona e residente nella zona, confermano che nessun UFO ha sorvolato la città di Genova", prosegue Maggioni.

L'associazione recentemente ha organizzato una conferenza scientifica di grande rilievo, ospitando eminenti personalità del settore. Tra gli ospiti erano presenti la dottoressa Shehnaz Soni, ingegnere aerospaziale presso la NASA, il dottor Fabio Ippoliti, ingegnere aerospaziale presso Thales Alenia Space, il giornalista scientifico RAI Giorgio Di Bernardo Nicolai e l'astrofisico dotttor Franco Cappiello. Il tema della conferenza verteva sulla missione Artemis III e il futuro della colonizzazione della Luna e di Marte.

"Con questa chiara smentita da parte dell'A.R.I.A., l'interesse per l'avvistamento UFO a Sestri Ponente viene dissipato, offrendo spiegazioni scientifiche e convalidate dall'esperienza dei membri dell'associazione", conclude Maggioni.