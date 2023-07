Vigili del fuoco mobilitati attorno all'ora di pranzo presso l'isola ecologica di Garlenda. Le fiamme sono divampate all'interno di un cassone per la raccolta dei rifiuti.

Sul posto è intervenuta la squadra 51 del distaccamento di Albenga. Il rogo è stato domato senza particolari problemi. Le cause sono ancora in via di accertamento.