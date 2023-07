Poliziotti in acquascooter, la vigilanza marittima per un'estate sicura

Con l'avvio della stagione estiva, le spiagge del litorale di Savona e Alassio tornano ad accogliere cittadini e turisti desiderosi di trascorrere giornate di relax e divertimento. A garantire la sicurezza e la vigilanza sulle coste, soprattutto durante i fine settimana, sono i poliziotti della Questura e del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio, specializzati nel controllo del territorio e dotati di mezzi nautici di ultima generazione.

I poliziotti a bordo delle moto d'acqua, conosciute come acquascooter, rappresentano una presenza costante e fondamentale lungo il litorale. Queste pattuglie speciali, vere e proprie "volanti del mare", controllano le acque costiere offrendo un servizio di prossimità ai bagnanti e monitorando il rispetto delle norme di navigazione.

La loro presenza è particolarmente importante per evitare situazioni di pericolo, come l'avvicinamento eccessivo di imbarcazioni piccole o grandi alla costa. I poliziotti in acquascooter, grazie alla loro conoscenza approfondita della normativa che regola la nautica da diporto, possono intervenire tempestivamente per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano in mare.

Non solo svolgono un ruolo di vigilanza, ma forniscono anche assistenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono in mare aperto o lungo la costa. La loro presenza rassicurante e pronta a intervenire è un importante deterrente per comportamenti imprudenti o illegali che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei bagnanti e degli operatori turistici.

Le moto d'acqua permettono ai poliziotti di raggiungere velocemente qualsiasi punto della costa e di intervenire prontamente in caso di emergenza. La loro capacità di manovra agile e rapida li rende strumenti preziosi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che scelgono di trascorrere le loro giornate al mare lungo il litorale savonese e alassino.

Grazie al loro impegno e alla loro competenza, i poliziotti in acquascooter rappresentano una figura fondamentale per la tutela e la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano le spiagge in questa calda stagione estiva. La loro presenza costante e il loro costante monitoraggio delle acque garantiscono un ambiente marino più sicuro e tranquillo per tutti, contribuendo a rendere l'estate un periodo di puro divertimento e spensieratezza.