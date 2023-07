Attimi di apprensione a Varazze per un incidente che ha visto coinvolta un'auto in via San Rocco.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.40 dopo che il mezzo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa: fortunatamente illeso il conducente dell'auto che ha rinunciato al trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.