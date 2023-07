Ruba cellulari e portafogli in spiaggia: 45enne arrestato a Borghetto

Ieri sera, dopo diversi giorni di indagini e specifici servizi volti a contrastare i furti in spiaggia, i carabinieri della Stazione di Borghetto hanno portato a termine un'importante operazione, arrestando un 45enne italiano senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rubare borse e effetti personali ai danni di turisti ignari.

Il modus operandi dell'uomo consisteva nell'attendere il momento opportuno, approfittando della distrazione dei turisti impegnati in un bagno o nel trovare refrigerio sotto gli ombrelloni, per sottrarre borse, portafogli e telefoni cellulari lasciati incustoditi.

La scoperta del ladro è avvenuta nei pressi del lungomare Tobagi, dove i carabinieri hanno prontamente bloccato l'uomo dopo una rapida attività d'indagine. Le vittime, due turisti di 62 e 56 anni, residenti rispettivamente a Torino e Mandello Vitta (NO), avevano denunciato i furti subiti presso gli stabilimenti balneari "Nettuno" e "Marina C".

Come se non bastasse, utilizzando la carta di credito di una delle vittime trovata dentro uno dei portafogli rubati, il 45enne aveva anche effettuato alcuni acquisti, prima di essere fermato e arrestato dai militari operanti prontamente intervenuti.

I militari, dopo aver recuperato tutta la refurtiva, restituita ai legittimi proprietari, hanno accompagnato il sospettato in caserma, dove è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Albenga, in attesa di comparire questa mattina davanti al Tribunale di Savona per l'udienza di convalida e giudizio direttissimo.

L'operazione è stata un ulteriore successo nell'ambito delle iniziative messe in atto dall'Arma locale per prevenire e reprimere i reati predatori. Le autorità incoraggiano i cittadini e i turisti a segnalare prontamente persone o situazioni sospette, recandosi presso un Comando dei Carabinieri o chiamando il numero di emergenza "112" in caso di necessità o percepita minaccia.

Il procedimento è ancora nella fase preliminare e che le decisioni definitive da parte dell'Autorità Giudiziaria non sono state ancora assunte, pertanto l'indagato conserva la presunzione di innocenza fino al verdetto conclusivo.