Tovo, troppi incidenti lungo la Sp4: "Asfalto viscido, dobbiamo attendere il peggio prima che si intervenga?"

Nei giorni scorsi un'auto è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero (leggi QUI ), l'ultimo di una serie di episodi simili: " Con la stessa dinamica la sera precedente è accaduto un altro incidente: anche in questo caso la vettura stava scendendo ma ha sbattuto sul lato sinistro della strada - spiega un lettore in una lettera alla nostra redazione - Altro episodio un po' di tempo fa, stessa curva e stessa dinamica, dove la vettura è uscita di strada sul lato destro, evitando gli alberi ma finendo nella scarpata ".

"Quella curva e il tratto di strada che scende fino a Tovo San Giacomo è stato segnalato per lungo tempo perchè l'asfalto era viscido e ci sono stati numerosi incidenti in più punti - prosegue la missiva - Finalmente l'asfalto è stato rifatto (qualche anno fa) ma (scendendo) sono partiti dalla curva successiva e quindi in questo punto gli incidenti continuano ad accadere. Fortunatamente gli ultimi episodi sono stati incidenti in cui era coinvolto un solo veicolo ma per pura fortuna, se nello stesso istante ci fosse stato in transito dal lato opposto un altro veicolo, magari una moto, il bilancio sarebbe stato sicuramente più pesante, dobbiamo attendere che accada questo perchè si decida di risolvere il problema?".