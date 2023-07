Bimbo di 2 anni si chiude in auto con oltre 30 gradi: intervento a Pietra Ligure

Un bimbo di soli 2 anni e mezzo oggi è rimasto chiuso in auto con oltre 30 gradi.

Il fatto è accaduto a Pietra Ligure, in via Lombardia (che sale dalla Provinciale lungo il torrente Maremola per poi proseguire per un tratto parallelamente a via Crispi), nel pieno pomeriggio.

I vigili del fuoco hanno forzato e rotto il vetro per poter accedere all’abitacolo e liberare il piccolo, figlio di turisti bergamaschi in villeggiatura nella cittadina. Da quello che si è appreso dopo i primi concitati momenti, il bimbo si sarebbe inavvertitamente chiuso dentro l'auto.

Sul posto sono intervenuti anche i militi di Pietra Soccorso, ma il bambino non è stato trasportato al Pronto Soccorso in quanto le sue condizioni di salute sono subito risultate buone.