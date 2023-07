Savona, incidente al casello A10: scontro tra due auto, bimbo al Gaslini in codice rosso (FOTO)

AGGIORNAMENTO delle 17: Il bilancio dello scontro frontale tra le due auto è di 6 feriti, tra cui un bambino, con una sospetta frattura del femore, trasportato con l'elicottero all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, insieme alla mamma. Gli altri 4 feriti sono stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

***

Incidente sull’autostrada A10 questo pomeriggio, presso il casello di Savona, in direzione Ventimiglia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.15 per due auto, una italiana e una straniera, che si sono scontrate in un frontale.

Secondo le prime informazioni, sono sul posto i Vigili del fuoco di Savona, i sanitari del 118 con l’automedica, i militi della Croce Sezione Oro Mare e della Croce Bianca di Savona ed è stato attivato l’elisoccorso, decollato da Villanova d’Albenga.

Al momento, il casello di Savona-Vado è chiuso al traffico.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO