Savona, due tentativi di “truffa del telefono” in un giorno ad una signora anziana che però non ci casca e chiama la figlia

E' una delle truffe più subdole di persone senza scrupoli che prendono di mira anziani soli, facendo leva sull'effetto sorpresa, sullo spavento e sulle loro debolezze. Per fortuna non sempre funziona e un nuovo tentativo della "truffa del telefono" a danno di una anziana, nei giorni scorsi, è stato sventata da una signora informata e dai riflessi pronti. A raccontare l'esperienza successa alla madre è stata una savonese A. A. che con un post sui social.

“Mia mamma ha ricevuto in due momenti diversi due telefonate da persone non conosciute – spiega A.A. - , la prima da una fantomatica assicurazione che non riusciva a trovare sua figlia, e poi, in un'altra telefonata, le hanno detto di essere in ospedale e di chiamare in quanto sua figlia fosse stata vittima di un incidente”. Per fortuna la signora segue molti programmi televisivi di attualità dove sono state spiegate questi tipi di truffa.

“Mia madre vive a pane e Forum e tutti i programmi televisivi di attualità, quindi aveva già sentito parlare di queste truffe – prosegue A.A - . Ma, dato che questi continuavano ad essere in linea sul suo telefono fisso, e non riusciva a chiudere la telefonata, si è un pochino agitata e poi mi ha chiamato con il cellulare. Non ha dato dati, tipo indirizzo e nome, però è stata tutto il giorno spaventata. E' meglio preparare i nostri parenti un pochino anziani alle truffe che ci sono in giro”. Periodicamente la polizia municipale organizza incontri con le persone anziane per metterle al corrente di queste truffe e spigare come reagire per sventarle.