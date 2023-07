Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera per un incendio a Savona, in via Piave. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 20.

Secondo quanto riferito, la cappa di un ristorante-pizzeria ha preso fuoco per cause da accertare.

I Vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno immediatamente domato le fiamme, anche se sul posto si è generato un fenomeno fumoso molto intenso ancora in corso.