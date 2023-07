Accusa un malore alla guida: 84enne muore a Borghetto Santo Spirito

Tragedia a Borghetto Santo Spirito dove questa mattina intorno alle 8.45 un uomo di 84 anni, Emilio Ottonello, è stato soccorso in via Michelangelo dopo aver perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava finendo la propria corsa contro un palo a bordo strada.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha trasportato l'uomo al Santa Corona di Pietra Ligure dove, dopo ulteriori tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto che constatare il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Persona molto conosciuta in paese in quanto fondatore e titolare dell’omonima ditta di autotrasporti, Emilio Ottonello è stato ricordato così sulla pagina Facebook dell'azienda: "Colui da cui tutto questo è iniziato nel lontano 1980, con forza e sacrificio ha costruito le fondamenta dell’Ottonello di oggi. Noi diciamo ciao ad un padre, un nonno, un amico, un capo e un grande imprenditore. Per tutti un grande punto di riferimento dentro e fuori dal lavoro. Ciao Papà, Nonno Miglio. Tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, i parenti e i dipendenti tutti ti salutano. Grazie".

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 26 luglio, alle ore 18.00, nella Camera Ardente dell’Ospedale di Pietra Ligure. I funerali avranno luogo giovedì 27 Luglio, alle ore 15.00, nella Chiesa Parrocchiale di S. Pio X in Loano.