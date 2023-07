Furgone in fiamme nella galleria Fornaci sulla A10: traffico in tilt in entrambe le direzioni tra Finale e Vado

Traffico in tilt intorno alle 13.45 odierne sulla A10, in particolare nel tratto tra Vado Ligure e Finale Ligure per un incendio sviluppatosi nella galleria Fornaci, nei pressi di Spotorno, su di un mezzo furgonato con cella frigo che trasportava gelati e surgelati.

Ancora ignote le cause scatenanti del rogo che non avrebbe però coinvolto altri mezzi né tantomeno cagionato conseguenze per l'uomo che si trovava alla guida.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della Polstrada per gli accertamenti del caso. Intervenuto anche il personale operativo di Autofiori per regolare il traffico, bloccato in entrambe le carreggiate per seguire i necessari protocolli di sicurezza.

Temporaneamente il gestore ha segnalato infatti la chiusura del tratto Finale-Feglino in direzione di Savona, con uscita obbligatoria al casello finalese per chi fosse diretto a levante.