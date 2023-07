Pietra, Golden retriever tradito dal mare mosso: salvato dai bagnini della "RinTin Beach" (FOTO)

Attimi di apprensione questa mattina alla "RinTin Beach" di Pietra Ligure, stabilimento balneare dove i bagnanti possono accedere in compagnia dei loro cani.

Ed è stato proprio uno degli animali, un Golden retriever di nome Liuk, a necessitare dell'aiuto dei bagnini mentre si trovava in mare: molto probabilmente tradito dalle onde troppo alte, l'animale ha infatti perso l'orientamento nuotando sempre più verso il largo anziché verso riva dove lo stavano aspettando i suoi padroni. Il personale di salvataggio, resosi conto della situazione di pericolo, non ha esitato a tuffarsi per recuperarlo.

I bagnini Nicolò Allegri, Alessandro Balbis, Thomas Basso e Nicolò Genta, oltre ad un bagnante che ha assistito alla scena e ha voluto offrire il suo contributo, sono riusciti a riportare Liuk a riva sano e salvo anche se non senza difficoltà. Tanto spavento ma fortunatamente con un lieto fine.