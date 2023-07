Savona, Marc Hensel ha incontrato il sindaco prima di tornare a Villingen–Schwenningen

Sono stati ricevuti dal sindaco Marco Russo, grazie all'Istituto di cultura Italo Tedesco di Savona, Marc e Claudia Hensel cittadini di Villingen–Schwenningen gemellata con Savona.

Marc è arrivato a piedi dalla cittadina tedesca, dopo aver percorso a piedi 560 chilometri in 17 giorni, una media di 36 chilometri al giorno, mentre la moglie Claudia e alcuni familiari lo hanno seguito in macchina.

Marc e Claudia, lo scorso anno, hanno perso il piccolo figlio Matteo a soli 17 giorni e con questa camminata Marc e la sua famiglia hanno voluto fare conoscere per Sternenkinde ( Bambini delle stelle), l'associazione a sostegno dei genitori che hanno perso figli piccoli.

"L'incontro con il sindaco di Savona è stato bello ed emozionante – spiega Marc – ha voluto conoscere la nostra storia e si è sentito emotivamente coinvolto".

"Siamo venuti a Savona, gemellata con la nostra città – ha detto Claudia – ma Savona è anche una città di mare e il mare ricorda l'infinito, come l'infinito delle stelle". Stelle che danno il nome all'associazione e che vogliono indicare i piccoli scomparsi in tenera età ma che saranno sempre presenti per le loro famiglie.

Nell'incontro il sindaco Russo ha donato a Marc e Claudia un piatto in ceramica della tradizione savonese.

Dopo una passeggiata ai giardini dedicati a Villingen–Schwenningen, nel primo pomeriggio, torneranno alla loro città. "Questa camminata - spiega Marc – è un'esperienza che ci ha arricchiti e che ricorderemo sempre".