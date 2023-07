Scontro tra un furgoncino e uno scooter sul rettilineo della Fiorita, a Varigotti: un ferito

Nuovo incidente nel giro di poche ora sulla via Aurelia nel finalese. Dopo lo scontro del pomeriggio di ieri (27 luglio, ndr) all'altezza del Malpasso, nella mattinata odierna poco prima delle 8.30 un'impatto tra un mezzo pick-up e uno scooter ha visto mobilitarsi i soccorsi.

L'impatto, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale finalese intervenuti sul posto anche per regolare il traffico, è avvenuto lungo la via Aurelia nel rettilineo della Fiorita, tra il porto di Capo San Donato e Varigotti, per la precisione in prossimità del parcheggio a monte della carreggiata.

Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a due ruote, un uomo di circa 40 anni, soccorsa dai militi della Croce Verde di Finalborgo e dai sanitari dell'automedica Sierra4 e quindi trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della strada.