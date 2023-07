Giustenice, conferita la cittadinanza onoraria al dottor Augusto Cavalli (FOTO)

"Il Dottor Cavalli, in collaborazione con l'amministrazione comunale, sta portando avanti da oltre sette anni il progetto 'Un cuore in comune - screening cardiologico gratuito' rivolto ai cittadini di Giustenice - prosegue il primo cittadino - Questo progetto, svolto in forma di puro volontariato dal dottor Cavalli e dalle infermiere Patrizia Rembado e Loredana Chianura, ha permesso di effettuare, negli anni, oltre 400 screening cardiologici, ed alcuni dei quali ad avviare precocemente percorsi di approfondimento diagnostico terapeutici di serie patologie cardiovascolari in atto".