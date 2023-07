Campeggio in spiaggia al Castelletto di Finale, nella tenda un coltello serramanico: denunciato un turista

Nonostante il meteo incerto, come ogni weekend estivo sono stati numerosi i turisti che hanno raggiunto nei giorni scorsi Finale Ligure, con un lavoro intenso anche da parte della Polizia Locale per regolare il traffico e non solo.

Da metà giugno, infatti, ogni sera gli agenti presidiano i luoghi della movida e le spiagge, per garantire a residenti e ospiti condizioni di tranquillità e sicurezza. Nel corso dell'ultimo fine settimana sono state una quarantina le persone identificate e sottoposte a controllo dalla serata in poi, nei presidi che hanno visto impegnato il Nucleo di Sicurezza Urbana con l'ausilio delle unità cinofile specie nella zona centrale di Finalmarina con particolare attenzione all'area urbana compresa fra Via Bolla e la stazione ferroviaria. Ma non solo.

Nel centro di Marina due persone sono state trovate in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, pertanto sono poi state segnalate alla Prefettura in applicazione dell'art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stufacenti, per l'applicazione della misure di carattere amministrativo previste dalla Legge. La droga è stata invece sequestrata dagli agenti.

I controlli si sono anche estesi oltre, come nella zona della spiaggia del Castelletto. Lì, all'interno di una tenda, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama da 18 centimentri. L'occupante, successivamente identificato, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per la detenzione dell'arma da taglio mentre tenda e coltello sono stati sequestrati. Per lui prevista anche una sanzione amministrativa per occupazione abusiva dell'area demaniale.

Nella serata di domenica gli agenti del comando finalese hanno operato d'intesa con il Nucleo Tutela del Consumatore della polizia locale associata Finale/Loano/Savona,

per verificare il rispetto dei provvedimenti approvati dall'Amministrazione Frascherelli con l'ordinanza di stop alla musica amplificata nei dehors oltre la mezzanotte "per garantire il giusto equilibrio fra le esigenze della movida e il diritto al riposo delle persone", spiegano dal Comando finalese.

"I servizi notturni saranno estesi a tutto il mese di agosto, con particolare riguardo alle settimane centrali, quando è previsto il massimo di presenze in città" ricordano dalla Polizia Locale.