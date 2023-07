Femminicidio di Piazza delle Nazioni a Savona, rimane in carcere Yuri Scalise

Rimane in carcere Yuri Scalise. Questa la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari Laura De Dominicis dopo l'interrogatorio dello scorso 26 luglio in Tribunale a Savona.

Non è stata quindi accolta la richiesta dell'avvocato difensore Salvatore Di Bella di disposizione degli arresti domiciliari per il 50enne che era stato arrestato il 22 luglio, dalla squadra mobile della Polizia di Savona, per i reati di ricettazione e cessione di arma clandestina.

L'uomo che nell'ottobre del 2003 aveva ucciso l'amico e vicino di casa Renato Rinino, il noto Arsenio Lupin savonese, secondo gli inquirenti avrebbe consegnato l'arma, una Beretta 765, al 27enne guineano Safayou Sow, il quale l'avrebbe usata per uccidere con due colpi Danjela Neza lo scorso 6 maggio in Piazza delle Nazioni.

Gli investigatori, non convinti dalla versione di Sow secondo cui l'arma era stata trovata in un cespuglio nella zona del Santuario col giovane che aveva affermato di averla tenuta per legittima difesa dopo essere stato coinvolto in un litigio, avevano chiuso il cerchio della loro attività concentrandosi sugli ultimi contatti dell’omicida.

Nello sviluppo dell’indagine hanno raccolto una serie di gravi indizi a carico dell’uomo che, dietro compenso, gli avrebbe ceduto l’arma con la matricola abrasa, completa di munizioni.

I riscontri raccolti hanno quindi consentito all’autorità giudiziaria, alla cui disposizione era stato messo Scalise dopo essere stato condotto nel carcere di Imperia, di emettere il provvedimento restrittivo e ai poliziotti di rintracciare immediatamente l’uomo.

Durante l'interrogatorio davanti al Gip e al Pm Luca Traversa, Scalise aveva risposto alle domande del Gip e aveva negato ogni coinvolgimento in relazione alla vicenda della vendita dell'arma, affermando la propria assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati.

Le indagini sarebbero tuttora in corso.