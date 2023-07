Savona, mondo sportivo in lutto per la scomparsa dell'ex arbitro Carlo "Piero" Falco

Mondo sportivo savonese in lutto per la scomparsa all'età di 86 anni dell’ex arbitro di calcio Carlo Falco.

Conosciuto da tutti come Piero, iniziò la carriera arbitrale dirigendo gare di calcio provinciali e regionali e successivamente intraprese il ruolo di guardalinee raggiungendo il campionato di Serie B nella terna con i colleghi savonesi Mirco Grassi (arbitro) e Carlo Faucci (guardalinee).

Appeso il fischietto al chiodo (per anni aveva poi continuato a dirigere i tornei estivi), svolse l’incarico di osservatore arbitrale e alcune mansioni associative nella Sezione di Savona dell’Associazione Italiana Arbitri, in qualità di consigliere e di designatore degli arbitri per le gare provinciali.