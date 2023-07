Uomo aggredito ad Alassio: codice rosso al Santa Corona, indagini in corso

L'auto vandalizzata. La persona a bordo trovata agonizzante. Soccorsi mobilitati nella notte ad Alassio, dove un uomo, gli accertamenti sono ancora in corso, sarebbe stato aggredito. L'episodio è avvenuto in via Francesco Maria Giancardi.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Albenga, l'automedica e i carabinieri. I soccorsi sono stati allertati da un passante che ha notato l'uomo in condizioni critiche.

L'aggredito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Avrebbe riportato una trauma cranico.

Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma della stazione di Alassio. La zona è videosorvegliata, quindi le forze dell'ordine esamineranno attentamente le registrazioni al fine di ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabili.