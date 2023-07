Rigassificatore, Grande Liguria: “Regione Liguria continua il metodo della ‘non condivisione’ con il savonese”

“Un vero movimento autonomista avrebbe dovuto protestare vivacemente, in merito all'insediamento della piattaforma Offshore, per l’approvvigionamento di Gas a mezzo nave gasiera, che sarà posizionata a partire dal 2026 a circa 4 km dalla costa tra Savona e Vado. La Regione Liguria continua il metodo della ‘non condivisione’ con il territorio savonese”. Lo affermano dalla segreteria provinciale Grande Liguria.

“Riteniamo che certe scelte che possono essere strategicamente giuste, debbano essere condivise da tutti i territori e non calate dall'alto in quanto è perfettamente inutile parlare di autonomia differenziata e in occasioni come questa non applicarla”, concludono.