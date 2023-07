Scuole Astengo, già arrivato un gruppo di migranti che saranno ospitati temporaneamente nella palestra

Sono già arrivati alcuni dei 25 migranti che verranno ospitati alla palestra delle Scuole Astengo di Savona, con l'assistenza della Croce Rossa. L'annuncio è stato dato dal sindaco Russo in Consiglio Comunale.

"Alcuni migranti sono già arrivati - ha detto Russo - Mi auguro che nessuno strumentalizzi questo tema e sono sicuro che la città di Savona saprà manifestare la massima attenzione senza strumentalizzazioni che sarebbero molto dannose per tutti. Sono uomini, donne e bambini che arrivano da situazioni drammatiche. In tutto sono 25, stiamo parlando di un'emergenza nazionale".

Nel corso del suo intervento Russo ha spiegato perché sono state scelte le scuole Astengo, punto di protezione civile individuato dalla Prefettura: "Penso sia doveroso dirlo, si pensava che i flussi migratori si potessero fermare, questo non è possibile perché sono molto più forti. Il punto è che non viene pensata l'accoglienza e invece di fare politiche di accoglienza il problema viene scaricato sui territori. Il Comune di Savona si trova a trovare ad affrontare un'emergenza nazionale senza che ci siano politiche di accoglienza adeguate a cui siamo chiamati a dare una risposta straordinaria".

Palazzo Sisto ha chiesto precise rassicurazioni alla Prefettura sul centro temporaneo di accoglienza: "Ho preso uma posizione ferma rispetto all'ipotesi del centro Varaldo - prosegue Russo - per come era uscita. Abbiamo chiesto alla Prefettura che non venisse individuato solo il Comune capoluogo, che ha già un numero molto elevato di migranti accolti in strutture, ma che fosse tutto il territorio a farsene carico, non solo Savona. E' stata individuata la palestra delle Astengo perché punto di protezione civile e non occupata nell'estate".

Al momento sono 366 i profughi accolti dal Comune di Savona che si trovano in varie strutture e per l'accoglienza alle Astengo l'amministrazione ha posto precise condizioni.

"Abbiamo chiesto alla Prefettura che venissero rispettate particolari condizioni - prosegue Russo - Entro il 31 agosto di ridarne la disponibilità, di curare la tutela del bene che è una palestra e anche le strutture sportive devono essere tutelate, ma anche di avere cura del corretto rapporto tra questa struttura e il quartiere nella quale si inserisce. La Prefettura ha ovviamente acconsentito a queste condizioni presidiando la massima tutela della convivenza civile".