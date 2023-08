Bretella Carcare-Predosa-Albenga, spunta l'ipotesi di un percorso alternativo dalla Val Bormida a Orco Feglino

Negli scorsi mesi è stata inserita dalla Regione nell'elenco delle opere prioritarie per il territorio ligure, dopo che nell'agosto 2021, si era costituito un vero e proprio comitato promotore della sua realizzazione.

Quest'oggi, a distanza di precisione quasi svizzera di due anni, si è tornato a parlare della bretella autostradale Predosa-Carcare-Albenga nell'assise regionale con l'ordine del del giorno presentato dal capogruppo della Lega-Salvini Premier, Stefano Mai, e sottoscritto da tutti i consiglieri del Carroccio nel quale si impegna la giunta a valutare la possibilità, da parte del soggetto attuatore, di effettuare uno studio di pre-fattibilità per la variazione di parte del percorso.

Il punto, approvato coi 18 voti favorevoli della maggioranza e i 10 astenuti tra i banchi dell'opposizione, chiederebbe al soggetto attuatore di modificare il tratto che dalla Val Bormida porta a ridosso della riviera, in particolare in prossimità di Orco Feglino, in sostituzione della tratta Borghetto Santo Spirito-Carcare.

Secondo i proponenti, infatti, questa alternativa potrebbe essere meno impattante sui centri abitati, più breve ed economicamente meno onerosa.