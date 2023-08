Calizzano mette in sicurezza il fiume Bormida: un intervento da 400mila euro finanziato dalla Regione

Il Consiglio comunale di Calizzano ha deliberato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il ripristino dell'alveo del fiume Bormida e dei rii minori, insieme alla ricostruzione di una posizione di argine in località Borgo.

I violenti eventi alluvionali degli ultimi anni hanno lasciato il segno, causando seri danni agli argini dei corsi d'acqua, rendendo cosi indispensabile un intervento di ripristino e rafforzamento delle strutture.

Per affrontare questa emergenza e ridurre i rischi per la popolazione e il territorio, la Regione Liguria Servizio Protezione Civile ha stanziato un finanziamento di 400mila euro. Tale cifra coprirà l'intero intervento di messa in sicurezza.