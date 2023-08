Confronto tra sindacati, Unione Industriali e Provincia: focus su risorse, interventi e valorizzazione del territorio

"Si è svolto nel pomeriggio un confronto tra i Promotori del Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico - Sindacati Confederali CGIL-CISL-UIL, Unione Industriali e Provincia di Savona - ai fini di aggiornarsi su una serie di temi fondamentali per il Territorio in questo particolare momento che vede il territorio al centro di molte iniziative che possono costituire se ben gestite occasione di sviluppo".

Così, attraverso un comunicato congiunto, i sindacati confederali CGIL-CISL-UIL, Unione Industriali e Provincia di Savona.

"Il tavolo è nato appunto per essere interlocutore coeso con gli Regione, Ministeri ed Enti al fine di agevolare i processi di confronto con il territorio in una ottica di collaborazione territoriale già vincente in passato - si legge ancora nel comunicato - Condivisa dai partecipanti la necessità di convocare appositi incontri tematici per meglio lavorare assieme agli Assessorati Regionali competenti nelle specifiche materie".