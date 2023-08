Finale, riaperto il molo di Pia. Cantieri nelle piazzette laterali di lungomare Italia

Sono durati circa un mese in più del previsto e dovranno ancora essere ultimati i lavori di riqualificazione del molo di Finalpia, che però dalla giornata di ieri (3 agosto, ndr) è tornato a essere fruibile alla cittadinanza.

Passata l'alta stagione turistica il cantiere riprenderà per la conclusione definitiva del restyling dell'appendice di piazzale Mario Cocco con la posa del nuovo asfalto colore sabbia in continuità con la passeggiata e il resto della piazza, il completamento dell'arredo con nuove sedute in legno e non solo, oltre a una ulteriore tinteggiatura dei muretti.

"Purtroppo ci scusiamo con cittadini e turisti per il ritardo, causato dalle criticità nell'approvvigionamento dei materiali e anche per alcune modifiche studiate in corso d'opera per migliorare il risultato finale rispetto alle previsioni" spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

"Come detto fin da subito - continua il vicesindaco - abbiamo cominciato ad aprile e si continuerà fino alla fine proprio perché la finestra temporale utile per poter posare la pavimentazione artistica colorata è maggio oppure ottobre, prima e dopo gli impianti che producono quel tipo di materiale sono chiusi. La scelta è stata quindi di stringere i denti, superare l'estate e completare l'intervento in questo 2023".

In contemporanea al molo è proseguita anche la riqualificazione delle aiuole lato mare, mentre in questi giorni la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni in questo lotto da complessivi 900mila euro di lavori suddivisi in tanti diversi interventi, si concentrerà su piazza Simonetti e nello slargo antistante la discoteca El Patio.

Nei prossimi mesi saranno quindi rimessi a nuovo i marciapiedi lato mare di Corso Europa (ossia il tratto di via Aurelia corrispondente a Finalpia).

Per quanto riguarda invece tutta la passeggiata, zona di Marina e lungomare Migliorini in particolare, sono in arrivo 65 nuove panchine e 10 nuovi archi portabici per una cifra complessiva di 30mila euro, provenienti da fondi ministeriali "per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023".

"Un lavoro che va a completare quello avviato alcuni mesi fa con la valutazione della tipologia di panchine, ritenute idonee" conclude Guzzi.