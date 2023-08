Manto stradale degradato sulla Sp16, la replica della Provincia: "In programma interventi di manutenzione a stretto giro"

Dopo la lettera firmata da un nostro lettore e indirizzata al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per segnalare le condizioni dell'asfalto lungo la Sp16, arriva anche la risposta da parte dell'ente. A siglarla è lo stesso presidente Olivieri:

"Per competenza istituzionale e conoscenze anche a titolo personale conosco piuttosto bene i luoghi a cui si riferisce e, soprattutto, il valore e quanto rappresentato dal Nostro Luciano Berruti, "L’Eroico" (la cui figura non a caso è stata anche al centro di un progetto che la Provincia con gli Istituti Superiori ha condotto qualche anno or sono) - si legge nella missiva - Anche grazie alla Sua segnalazione Le confermo che, fermo ovviamente le possibilità concrete dell'operatività dell'Ente per mere risorse materiali, rispetto alle vaste competenze (nel caso della viabilità le strade provinciali sono estese nel nostro territorio per quasi 800 km) la zona da Lei indicata è in programma di interventi di manutenzione, finalmente, a stretto giro".