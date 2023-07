Manto stradale degradato sulla Sp16, un lettore: "Meta di pellegrinaggio nel ricordo di Luciano Berruti, venga sistemato"

Una lettera indirizzata al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per segnalare le condizioni dell'asfalto lungo la Sp16. A firmarla un nostro lettore, amante della bicicletta:

"Gentilissimo Presidente della provincia di Savona Avv. Pierangelo Olivieri, le scrivo questa mail per segnalarle lo stato di degrado in cui si trova ormai da tempo il tratto di strada (Sp 16) che dal paese di Osiglia conduce al Bivio della Sp 38 cioè nei pressi della pala Eolica - si legge nella missiva - Mi permetto di ricordarle che questo è un tratto di strada molto caro a noi cicloamatori in quanto proprio lì vicino è deceduto colui che per noi ciclisti è stato un faro e continua ad essere un mito: mi riferisco a Luciano Berruti".

"Queste erano le strade da lui amate che percorreva per allenarsi e siccome lì sulla Sp 38 è presente una stele in suo ricordo, questi tratti di strada sono meta di pellegrinaggio da parte di ciclisti che provengono da ogni parte del mondo in quanto Berruti era e resterà un personaggio conosciuto nel mondo per le sue imprese e per le sue doti umane. Quindi le chiedo gentilmente di fare in modo che il manto stradale di cui sopra venga sistemato in maniera decente" conclude il nostro lettore.