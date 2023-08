Albisola celebra i 102 anni di Francesca "Fanny" Africano

Lo scorso mercoledì pomeriggio ad Albisola Superiore si sono tenuti i festeggiamenti per i 102 anni di Francesca Africano, nota dai suoi concittadini come Fanny.

Mamma di Antonio, di Mario e Sandra, è nata a Stella San Giovanni il 2 agosto 1921 e ha lavorato a Savona come impiegata nell'ufficio allora denominato come Dazio e negli anni '70 ed '80 nell'ufficio di Collocamento situato in via Dei Conradi ad Albisola Superiore nel cui Comune risiede da oramai diversi anni.

"Come ci riferisce la Margherita Ottonello, e noi condividiamo, Francesca è ancora oggi una bella signora ed è un piacere ascoltarla per il suo grande bagaglio di conoscenze e prontezza che ancora sa esprimere con buona dialettica e cultura - dice l'assessore al sociale Calogero Sprio - Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si uniscono allo spirito di questa iniziativa per esprimere i più sentiti auguri alla signora Francesca che ha raggiunto un traguardo importante dato dal mix fra età e qualità di vita. Tantissimi auguri quindi alla signora Francesca Africano e un sentito grazie alla signora Margherita Ottonello (titolare del bar Ambra nel quale è stata festeggiata la ricorrenza) per questa testimonianza e per la sensibilità dimostrata".