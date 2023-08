Ceriale, Marabello (CulturaIdentità-Liguria): "Più rispetto per il monumento ai Caduti delle guerre mondiali"

"Non c’è paese o villaggio, in Italia e in Europa, che non abbia la sua lapide o il suo monumento dedicato ai Caduti della prima e della seconda guerra mondiale. A Ceriale il monumento è collocato al centro di Piazza della Vittoria (Piazza Umberto I durante il Regno d'Italia) di fronte al lungomare. È un ammasso di pietre a struttura piramidale sopra un basamento a sezione quadrata, che culmina con un'aquila bronzea, allegoria della vittoria e simbolo di forza. Sul fronte, sotto l’aquila, sono incisi nella pietra i nomi dei caduti nel 1915 -1918; al centro è apposta una lapide con iscrizione dedicatoria e in basso una corona d'alloro in ferro sopra una lapide, aggiunte a ricordo dei caduti nel 1940 - 1945. Il basamento è stato successivamente rivestito con lastre di rame e inglobato in una moderna struttura a pianta rettangolare con vasca sul lato posteriore".

Così Fabrizio Marabello, Responsabile CulturaIdentità-Liguria.

"Si tratta di un cimitero militare (anche se non vi sono sepolte spoglie di soldati) e di un punto di riferimento storico per i cerialesi - prosegue Marabello - Ricordo le celebrazioni del IV Novembre quando ero studente elementare (il plesso scolastico è intitolato al maestro Germano Carbonetto, giovane ufficiale del Regio Esercito morto nel primo conflitto mondiale) impettito davanti al monumento ai Caduti con il mio grembiule nero e il fioccone azzurro recitare a memoria la preghiera del 'Milite Ignoto' di Renzo Pezzani al cospetto delle autorità e dei cittadini. Ma soprattutto ricordo la commozione dei reduci di guerra e il 'Silenzio' fuori ordinanza suonato con la tromba in onore dei Caduti, quei due minuti di raccoglimento, per coloro che come si dice in gergo bersaglieresco 'sono corsi avanti'. Purtroppo negli anni quel monumento è stato e continua a essere profanato da persone che, oltre a non avere 'memoria' per il passato storico, non hanno nessun rispetto per coloro che hanno dato la vita per la Patria".

"Mi riferisco principalmente all'attuale Amministrazione comunale di Ceriale (ma anche a quelle precedenti) che autorizza gli organizzatori di spettacoli a utilizzare l'area intorno al monumento a mò di reception e di biglietteria. Ovviamente non ho nulla in contrario sul fatto che le manifestazioni turistiche si svolgano nella piazza centrale del paese. Chiedo solo più rispetto per il monumento ai Caduti. Rispetto che il Sindaco in primis deve avere come 'primo cittadino' il quale deve farsi garante tutelando il decoro e la dignità del sacro monumento. Onorare la memoria dei Caduti di guerra significa onorare la storia di Uomini, Reparti, fatti d’arme, ma anche la storia di un Popolo. A tal proposito ho inviato una segnalazione al ministro della Difesa Guido Crosetto (che conosco personalmente) affinché adotti i provvedimenti che riterrà opportuni per tutelare il monumento ai Caduti di Ceriale anche come patrimonio storico e culturale" conclude il Responsabile di CulturaIdentità-Liguria.