Chiusura autoscuola a Savona, il Pm chiede l'archiviazione: i savonesi "beffati" possono opporsi

E' arrivata la richiesta d'archiviazione del Pm ma i 47 cittadini che avevano presentato querela ai carabinieri possono opporsi alla richiesta entro 20 giorni.

Non si conclude quindi la vicenda che aveva visto coinvolti una cinquantina di savonesi i quali avevano sottoscritto lo scorso novembre 2022 una querela presentata ai Carabinieri e che era stata depositata alla Procura nei confronti dell'autoscuola Fontana di via Guidobono a Savona.

L'autoscuola, sospesa ad agosto 2022 per tre mesi proprio dalla Provincia a causa di diverse irregolarità, non avrebbe avvisato i propri clienti che avevano già pagato le lezioni di guida anticipatamente e avevano prenotato esami che in quel momento, senza i fascicoli in mano, erano stati in una fase di assoluto stallo.

Lo scorso 2 settembre inoltre l'amministratore unico della società, Sandra Fontana, oltre a comunicare di rinunciare a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi, aveva comunicato di voler cessare l'attività dell'autoscuola. Decisione questa che aveva ulteriormente gettato nel caos i savonesi "beffati" che nel frattempo si erano uniti in un gruppo su WhatsApp e avevano dato mandato all'avvocato Danilo Coppola di dar vita ad un'azione legale.

Le problematiche che si erano venute a creare erano tra le più varie: da chi aveva pagato per l'esame per la Carta di Qualificazione del Conducente senza però ottenere nulla perdendo così opportunità di lavoro, a chi invece aveva corrisposto l'importo completo del pacchetto guide (il più delle volte senza ricevere in cambio una regolare fattura e/o quietanza di pagamento) senza poi riuscire a svolgere effettivamente le prove, ritrovandosi poi a non riuscire a prenotare l'esame in Motorizzazione o iscriversi in un'altra autoscuola visto che i fascicoli erano stati trattenuti.

L'agenzia era stata diffidata nel luglio 2021, ma viste che le irregolarità già sanzionate tramite sanzioni disciplinari più lievi non li avevano dissuasi dal ripeterle e reiterarle, la Provincia di Savona aveva deciso di sospenderli per 90 giorni.

Un procedimento penale era così stato aperto dal pm Claudio Martini con al centro il reato di appropriazione indebita, però all'esito delle indagini preliminari (alcuni cittadini, pare 4, sono stati chiamati a fornire le loro dichiarazioni) e delle memorie della difesa di Sandra Fontana, il Pubblico Ministero aveva deciso di non proseguire l'azione penale ma invece richiedere l'archiviazione del procedimento perchè la vicenda presenterebbe un interesse esclusivamente civilistico.

I cittadini quindi ora possono proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione entro 20 giorni e sarebbe così il primo atto con cui la difesa dei querelanti può chiedere al Giudice per le indagini preliminari di disporre la prosecuzione delle indagini.