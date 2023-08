Celle in lutto per la scomparsa di Antonio Isetta: è stato per anni milite della Croce Rosa

Celle piange la scomparsa di Antonio Isetta all'età di 60 anni.

Sempre attivo nel volontariato, dal 1985 è stato un milite della Croce Rosa cellese e per diversi anni ha lavorato nello stabilimento balneare Bagni Lina.

Apprezzato e stimato per la sua gentilezza, non stanno mancando in queste ore sui social i messaggi di cordoglio, di ricordo e gli attestati di stima per una persona che si faceva volere bene, nata e cresciuta ai Piani.

Sette anni fa aveva creato il gruppo "Celle e i nostri ricordi" che gestiva con grande amore e passione raccogliendo tutte le testimonianze di una Celle passata e ricordando anche le persone che hanno vissuto a Celle e che non ci sono più.

Figlio di Rosetta Zanni mancata nel 2021 e di Michele Isetta, scomparso nel maggio di quest'anno, figura di riferimento per il volontariato cellese, per 40 anni milite-alfiere della pubblica assistenza di Celle, alfiere e membro del consiglio direttivo della Società Mutuo Soccorso e dell’Associazione Nazionale marinai d’Italia.

Il rosario verrà recitato oggi domenica 6 agosto alle ore 18.30 nella cappella delle camere ardenti dell'ospedale San Paolo di Savona. Il funerale invece verrà celebrato lunedì 7 agosto alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale S. Maria Assunta dei Piani di Celle.

Lascia il fratello Marco, i parenti e tutti gli amici.