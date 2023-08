E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 per un incidente avvenuto in via Nizza a Savona.

Ad essersi scontrate una macchina e uno scooter nei pressi del supermercato Ekom.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Oro di Albissola Marina e della Croce Bianca di Savona, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo.

La polizia stradale si è occupata di effettuare i rilievi del caso.