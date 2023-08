Il Coro e i Luppini accolti a braccia aperte a Calice Ligure per festeggiare il Maestro Luppi Musso

Una serata di quella musica che sa toccare l'animo ha illuminato il venerdì 4 agosto di Calice Ligure, quando la chiesa parrocchiale di San Nicolò ha accolto a braccia aperte il concerto per festeggiare i trent'anni di carriera del pianista e compositore Alberto Luppi Musso.

Il culmine della serata è stata l'esecuzione del "Magnificat Jeshu" da parte del Coro dei Luppini, l'ensamble vocale nato nel finalese col Maestro insieme alla collega Eliana Rogai nel segno dell'inclusività, la cui esibizione ha scaldato il cuore dei presenti insieme alle voci soliste di Corinna Parodi, Alice Ghione e Anna Francini.

Ad esibirsi son poi state le giovani pianiste "Luppine" Miryam Joyce, Viola Artax e Lucrezia Ferrara. Un altro momento culminante della serata è stato l'interpretazione della Maestra Eliana Rogai, che con il suo tocco sensibile e la sua voce affascinante ha emozionato tutti presenti con il brano "Summertime", con Luppi Musso al piano.

L'accoglienza dell'Amministrazione Comunale è stata quindi impreziosita dalla partecipazione alla serata del vicesindaco e rinomato chitarrista Riccardo Pampararo.

Intanto, con l'avvicinarsi dell'autunno, Luppi Musso si prepara a regalare al pubblico l'uscita di due album nel giro di pochi mesi. Primo tra tutti il viaggio emozionante attraverso le meraviglie delle quattro stagioni dell'anno, con un tocco di innovazione e creatività raccontato in "Crossing the seasons". Un connubio tra la tradizione e l'innovazione, con la storia affascinante dei protagonisti: il Drago Sky e la piccola Blue.

Attraverso ballate e adagi rivisitati in chiave moderna, Luppi Musso utilizza il potere del pianoforte per catturare l'essenza delle stagioni, facendo emergere paesaggi sonori unici e coinvolgenti.

Ma la vera sorpresa e il fiore all'occhiello dell'artista sarà l'album "Eneide". In questo concept album, Alberto Luppi Musso offre un tributo all'epopea di Virgilio, ricreando le emozioni e le vicende epiche attraverso la musica.

Un elemento distintivo di questo album sarà la firma personale dell'artista, che si estende sia alle musiche che ai testi delle canzoni. Le voci femminili scelte per interpretare i testi aggiungeranno un contributo significativo, esprimendo al massimo l'intento voluto da Luppi Musso.

In questi mesi, il mistero rimarrà intatto poiché non sveleremo ancora a chi sono state affidate le canzoni dell'album "Eneide". Ciò renderà l'attesa ancora più intrigante per gli amanti della musica e dell'opera epica.

I due lavori portano con sé un commovente omaggio a Mantova, il luogo a cui si legano le radici materne dell'artista. Terra nativa di Virgilio e fonte d'ispirazione per Vivaldi, Mantova ha un significato speciale nel cuore di Alberto Luppi Musso. Questo tocco personale aggiunge una profondità ancora maggiore alle composizioni, rendendo entrambi gli album ancor più personali e speciali per l’artista.