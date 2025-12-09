Nuova vita per Porta Reale a Finalborgo: sabato 13 dicembre la presentazione dei lavori di restauro

A trent’anni circa dall’ultimo intervento per salvaguardarne tenuta e decoro, oltre al valore storico rappresentato, in questi mesi sono in corso gli interventi di restauro della Porta Reale di Finalborgo. Un cantiere che riguarda l’intera struttura del monumento e non soltanto la facciata, con l’obiettivo di restituire piena leggibilità e solidità a uno dei simboli più riconoscibili del borgo medioevale.

Sabato 13 dicembre, alle ore 15, in piazza San Biagio, si terrà la presentazione pubblica della prima fase dei lavori. L’incontro rappresenterà un’occasione per illustrare alla cittadinanza il significato di questo intervento di recupero e valorizzazione, spiegando nel dettaglio i criteri seguiti, le tecniche adottate e le scoperte emerse sia attraverso l’analisi della documentazione storica, sia nel corso delle operazioni dirette sul monumento.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Folco, il responsabile del procedimento, geom. Alberto Casanova, e l’architetta Gloria Bovio, progettista e direttrice dei lavori. Sarà presente anche l’impresa incaricata, CoArt Restauri – Maria Luisa Carlini, specializzata in interventi di restauro conservativo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e costituisce un momento di approfondimento su una delle testimonianze più significative, note e visibili del patrimonio storico e architettonico di Finalborgo.