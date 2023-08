Si intensifica il confronto col territorio sul rigassificatore: programmati gli incontri coi comuni

Prenderà il via il 23 agosto la serie di incontri tecnici organizzati dalla struttura commissariale per il ricollocamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nello specchio di mare antistante la costa di Vado Ligure e Savona.

Alle riunioni, dedicate agli enti locali interessati, parteciperanno la struttura commissariale guidata dal presidente regionale Giovanni Toti, i tecnici sia di Snam che del Rina e una rappresentanza dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale.

La lettera del governatore Toti inviata nella giornata odierna alle amministrazioni di Vado Ligure, Quiliano, Carcare, Cairo Montenotte e Altare, insieme al Comune e alla Provincia di Savona prevede un primo randez-vous il 23 agosto a Vado Ligure. Nella stessa missiva vengono proposte agli altri Comuni e alla Provincia ulteriori date, che le amministrazioni potranno chiedere di variare attraverso una comunicazione alla struttura commissariale.

Intanto è stata fissata per il 29 agosto alle ore 16 presso gli uffici della Regione Liguria la riunione con i Comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio, a seguito di una loro richiesta al commissario Toti per avere ulteriori informazioni e dettagli sul progetto.

Proprio su quest'ultima convocazione hanno espresso soddisfazione non solo i sindaci dei comuni interessati, che nei giorni scorsi avevano richiesto un incontro per valutare l'impatto delle eventuali ricadute sul turismo e sulla salute dei cittadini, ma anche dai gruppi di minoranza nolese e spotornese.

"Accogliamo con favore la notizia e siamo felici che la nostra attenzione per il territorio che rappresentiamo e la richiesta che né è seguita sia stata fatta propria dal Presidente della nostra Regione che ringraziamo con immenso piacere per la sua sensibilità. In quanto promotori dell’iniziativa ci farebbe piacere prendere parte all’incontro, anche come semplici uditori, nel rispetto istituzionale dei cittadini che rappresentiamo" hanno scritto in una nota i consiglieri di Spotorno Spiga e Pendola insieme a quelli di Noli Pastorino e De Simone.