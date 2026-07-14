Ammodernamento nelle gallerie Mongrosso e Vispa: chiusa in nottura la Variante di Vispa

Anas (Gruppo FS Italiane) informa che, per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici all'interno delle gallerie Montegrosso e Vispa, lungo la strada statale SS 29 Var "Variante di Vispa", sarà istituita la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato in orario notturno.
Il provvedimento sarà in vigore dal 20 al 30 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00, esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione delle lavorazioni.
Durante la chiusura, la circolazione sarà deviata lungo la Strada Provinciale 29, opportunamente segnalata sul posto.
L'intervento rientra nel programma di ammodernamento degli impianti tecnologici delle gallerie, finalizzato a incrementare gli standard di sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura.