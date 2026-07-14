Loano, sospesa la gara per tre concessioni balneari: verifiche dopo un esposto

Il Comune di Loano ha disposto la sospensione della procedura di gara relativa a tre lotti delle concessioni demaniali marittime. La decisione è stata presa in seguito a un esposto formale, pervenuto agli uffici comunali lo scorso 8 luglio: la segnalazione ipotizza la possibile esistenza di accordi o collegamenti tra alcuni dei partecipanti.

Al centro delle verifiche avviate dal Comune c’è un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Lido Blu Società Benefit Srl e ASD Riviera, candidato alla gestione dei Bagni Kursaal.

Stando a quanto indicato nell’esposto, emergerebbero alcuni elementi di collegamento tra i soggetti che compongono questo raggruppamento e altri due raggruppamenti che hanno presentato offerte per i lotti 1 e 6 della medesima procedura di gara indetta dal Comune di Loano.

Interpellato sulla questione, il Comune di Loano precisa che "la sospensione disposta per tre dei 25 lotti oggetto della procedura ha natura esclusivamente cautelativa e interlocutoria".

"I provvedimenti sono stati adottati dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito dell'acquisizione di documentazione - si legge in una nota stampa diffusa dal Comune - Alla luce degli elementi rappresentati, il RUP ha ritenuto necessario avviare i dovuti approfondimenti istruttori e garantire il pieno contraddittorio con gli operatori economici interessati, ai quali è stata riconosciuta la possibilità di presentare memorie, chiarimenti, controdeduzioni e ogni documentazione utile. La sospensione non costituisce pertanto un provvedimento di esclusione né anticipa in alcun modo l'esito delle verifiche in corso".

"L'Amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri – ha impostato fin dall'inizio queste procedure secondo principi di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza. Quando, nel corso di una procedura così importante e complessa, emergono elementi che richiedono un approfondimento, il Comune ha il dovere di verificarli con la massima attenzione, nel rispetto delle garanzie di tutti i partecipanti. La scelta di sospendere temporaneamente le operazioni relative ai soli lotti interessati dalle verifiche risponde a un principio di prudenza amministrativa e di tutela della stessa procedura - Nessun giudizio è stato anticipato e nessuna conclusione è stata assunta prima del completamento dell'istruttoria e del contraddittorio".

Le verifiche riguardano esclusivamente tre lotti e non incidono sulla prosecuzione delle procedure relative agli altri lotti, che mantengono la propria autonomia.

"Parliamo di una delle procedure amministrative più rilevanti affrontate dal Comune di Loano negli ultimi anni – conclude Lettieri – e proprio per questo intendiamo procedere con rigore. La priorità dell'Amministrazione è tutelare la legittimità degli atti, la parità di trattamento tra i concorrenti e l'interesse pubblico. Saranno gli uffici competenti, nella loro piena autonomia gestionale e all'esito degli approfondimenti previsti dalla legge, ad assumere le determinazioni conseguenti".

La documentazione relativa ai provvedimenti adottati è pubblica e consultabile attraverso i canali istituzionali del Comune di Loano.